Cento chili di "neonata" nascosta in auto: scattano il sequestro e una multa di 4 mila euro

Sequestrati altri cento chili di "neonata". Era nascosta in sei sacchi all'interno di un'auto. Il blitz avvenuto lo scorso weekend è il frutto di appostamenti e pedinamenti effettuati dal personale della capitaneria di porto in borghese, a Termini Imerese e Campofelice di Roccella, nel corso dei quali un uomo è stato "pizzicato" mentre era intento a caricare a bordo del mezzo di trasporto il prodotto pescato illecitamente. A quel punto è scattato il controllo che ha portato alla scoperta. L'autista dovrà pagare una sanzione di 4 mila euro. Il pesce sequestrato, dopo essere stato ispezionato dal servizio veterinario dell’Asp di Termini Imerese e giudicato idoneo al consumo alimentare umano, è stato devoluto in beneficenza ad un locale istituto caritatevole.

"Se non catturato illegalmente, il pescato - ricordano dalla capitaneria di porto - in poco tempo avrebbe raggiunto dimensioni maggiori, con aumento esponenziale del peso fino ad un totale di diverse tonnellate, costituendo una preziosa fonte di cibo per la catena alimentare ittica, sempre più messa a dura a prova dallo sfruttamento intensivo e non rispettoso della sostenibilità ambientale. Per la pesca di esemplari sottomisura, in proporzione al quantitativo illecitamente pescato/trasportato, la pertinente sanzione amministrativa - concludono dalla capitaneria di porto - può arrivare fino ad un massimo di 75 mila euro oltre che alla confisca degli attrezzi da pesca utilizzati per la cattura".