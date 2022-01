Materiale elettrico, giocattoli e articoli casalinghi: scatta maxi sequestro a San Cipirello

Circa 140 mila prodotti tra materiale elettrico, giocattoli, articoli casalinghi e prodotti da fumo, sono stati sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Partinico in un emporio a San Cipirello e gestito da un cittadino cinese. In particolare, nel corso dell'ispezione le fiamme gialle hanno trovato, posti in vendita tra gli scaffali, circa 12 mila articoli (tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, articoli per la casa e prodotti di vario genere non alimentare) con marchiatura Ce mendace e marchio contraffatto e oltre 60 mila articoli completamente privi del marchio Ce e sprovvisti delle indicazioni minime previste dal Codice del consumo.

I finanzieri hanno trovato, inoltre, 68 mila prodotti accessori del tabacco trinciato detenuti e commercializzati senza la prescritta autorizzazione rilasciata dai Monopoli di Stato. Al termine del controllo, tutta la merce è stata sottoposta a sequestro per le violazioni in materia di tutela dei marchi, codice del consumo e vendita di materiale elettrico, mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. E' stato anche segnalato sia alla Camera di Commercio e all'Ufficio delle Dogna e dei monopoli per l'irrogazione delle previste sanzioni.