Elettrodomestici e articoli per la casa non sicuri, sequestro in un negozio gestito da cinesi

Oltre 300 articoli non sicuri sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un negozio gestito da cinesi, in corso dei Mille. La merce, per lo più elettrodomestici e articoli per la casa, era venduta in violazione del "Codice del consumo", senza il marchio Ce e senza documentazione, istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che fosse comprensibile in Europa. Al commerciante è stata elevata una multa di 6.032 euro.

