Slot machine abusive dentro un internet point, scattano multa e sequestro

Sulla carta era un internet poi ma al suo interno, come accertato dopo un controllo, era possibile anche giocare con tre slot machines non collegate alla rete telematica. I carabinieri e i funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli hanno sequestrato a Caccamo tre apparecchi e la somma custodita al loro interno, pari a circa 600 euro. Per il titolare, un caccamese di 42 anni, una sanzione amministrativa da 150 mila euro.

L’attività rientra fra i servizi finalizzati alla "prevenzione e alla repressione - spiegano dal Comando provinciale dell’Arma - delle violazioni in materia di scommesse sportive online non autorizzate e a garantire il rispetto delle norme. Inoltre l’Ufficio dei monopoli di Palermo, ai sensi dell’articolo 1 comma 646 lettera A della legge 190/2014, applicherà la sanzione prevista per un importo calcolato in 1.714.770,00 euro per la violazione delle norme tributarie sul prelievo unico erariale".