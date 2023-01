Sequestrata una tonnellata di "quarume" e milza senza tracciabilità, chiuso uno stabilimento a Ciaculli

Oltre una tonnellata di carne, per la maggior parte "quarume" e milza, è stata sequestrata dal Nas dei carabinieri in uno stabilimento a Ciaculli. Il deposito è stato chiuso perché sprovvisto della documentazione prevista dalle norme europee. I prodotti erano destinati alla commercializzazione ma privi di tracciabilità e quindi il consumo avrebbe potuto determinare rischi per la salute, "anche in considerazione di alcuni episodi di intossicazione da listeria", si legge in una nota dell'Arma.

Il controllo è avvenuto lo scorso 5 gennaio tra Brancaccio e Ciaculli. I militari del Nas, coordinati dal tenente colonnello Roberto Valvano, coadiuvati da personale del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell'Asp e con il supporto dei carabinieri della compagnia di Piazza Verdi, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 1.120 chili di carne privi di informazioni circa l’origine o gli eventuali trattamenti subiti. I prodotti, tra cui principalmente frattaglie, erano stoccati presso uno stabilimento di lavorazione e commercio all’ingrosso di carni, e destinati all’approvvigionamento di negozi e ristoranti dell’area urbana e della provincia palermitana. Al termine del controllo sono state inoltre comminate al responsabile della struttura sanzioni amministrative per complessivi 11.500 euro.