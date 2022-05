"False fatture per evadere le tasse": sequestro per oltre 1,5 milioni per una società vitivinicola

Sequestro preventivo per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, corrispondente al profitto di reati tributari, nei confronti di una nota società del settore vitivinicolo e di commercializzazione vini. Ad eseguirlo i finanzieri del Comando provinciale di Palermo. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini condotte delle fiamme gialle della compagnia di Partinico i due amministratori, negli anni 2017 e 2018, avrebbero emesso fatture inisistenti per abbattere il reddito imponibile contabilizzando costi fittizi per detrarre indebitamente l’Iva.

Per questo sono stati denunciati per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione infedele. Dovranno rispondere anche del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In concorso con i due amministratori pro-tempore di una seconda società, creata verosimilmente con lo scopo principale di attrarre a se i beni immobili della prima società, avrebbero ostacolato le operazioni di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un’altra attività d’indagine, svolta sempre dai finanzieri di Partinico che, il primo dicembre 2020, portò al sequestro di uno stabilimento enologico a Partinico dove il vino veniva "allungato" con acqua e zucchero. L'amministratore dello stabilimento, infatti, è riconducibile alle due Srl, oggetto del provvedimento di sequestro.