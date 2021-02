Scoperto ambulante abusivo a Castronovo: sequestrati 1.330 rotoloni di carta

Da un controllo effettuato dai finanzieri è emerso che non aveva le autorizzazioni previste dalla legge. Il venditore dovrà pagare anche la sanzione prevista per aver violato il divieto di spostamento dal Comune di residenza durante l'emergenza Covid

Scoperto ambulante abusivo a Castronovo. Da un controllo effettuato dai finanzieri di Corleone è emerso che era sprovvisto dell'autorizzazione prevista dalla legge. "Non aveva - spiegano dal Comando provinciale - l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio ambulante in qualsiasi area".

Il venditore, S.P., è stato segnalato all'autorità cittadina: dovrà pagare una multa che va da minimo di 154 euro a un massimo di 1.549 euro. Sequestrati e affidati in custodia alla polizia municipale, in attesa della definizione del procedimento amministrativo, 1.330 rotoloni di carta asciugamani. L'ambulante dovrà pagare anche la sanzione prevista per aver violato il divieto di spostamento dal Comune di residenza senza un giustificato motivo durante l'emergenza Covid.