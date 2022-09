Controlli del Nas in tre aziende, scatta il sequestro di oltre 950 tonnellate di grano e mangime

Sequestrate oltre 950 tonnellate tra grano e mangime in tre aziende della provincia, dove i carabinieri del Nas avrebbero riscontrato delle irregolarità che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza della filiera alimentare. Durante i controlli, sono state anche inflitte multe per 9 mila euro.

Nello specifico, i militari sono intervenuti a Vicari, a Castronovo di Sicilia e a Gangi. Nel primo caso, oltre al sequestro di 64 tonnellate di mangime, che non sarebbe stato correttamente tracciato, il Nas ha anche sospeso l'attività di uno dei magazzini dell'azienda perché sarebbe stata ampliata l'area di stoccaggio e confezionamento dei prodotti senza aggiornare la registrazione sanitaria.

A Castronovo di Sicilia, invece, sono state sequestrate 300 tonnellate di grano in un deposito. Anche in questo caso la merce era destinata alla vendita, ma non sarebbe stata correttamente tracciata.

Infine, a Gangi, i controlli sono stati compiuti in un'azienda di commercializzazione all'ingrosso di cereali e mangimi, dove sono state sequestrate 600 tonnellate di grano duro, conservato in alcuni silos, ma anche quasi 2 tonnellate (precisamente 1.710 chili) di mangimi, che non sarebbero stati tracciati correttamente.

I carabinieri hanno deciso di fare delle verifiche anche sui mezzi utilizzati per il trasporto delle merci e in due casi sono state rilevate irregolatità. In particolare, ad uno degli imprenditori è stato contestato di aver trasportato grano e mangime su veicoli privi della necessaria registrazione sanitaria per il trasporto di alimenti.