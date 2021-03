Non aveva le autorizzazioni: sequestrato un magazzino con 167 bombole gpl al Villaggio

La titolare, 41 anni, non aveva chiesto la Scia e non aveva mai comunicato al Comune e ai vigili del fuoco lo stoccaggio di gas infiammabili. Assente, inoltre, il certificato di prevenzione incendi

Sequestrati un magazzino adibito alla vendita e allo stoccaggio di combustibili per uso domestico e 167 bombole gpl in via Gustavo Roccella, al Villaggio Santa Rosalia. Nel corso di alcuni controlli, effettuati nei giorni scorsi, i finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano hanno scoperto che il deposito era privo delle autorizzazioni sulla sicurezza. La titolare, una palermitana di 41 anni, T.F. le sue iniziali, non aveva chiesto la Scia e non aveva mai comunicato lo stoccaggio di gas infiammabili al Comune e ai vigili del fuoco.

Assente, inoltre, il certificato di prevenzione incendi nonostante, tra le altre cose, all’interno dei locali fossero presenti anche dei dipendenti. "Tali comunicazioni e certificazioni sono essenziali - spiegano dal Comando della Guardia di finanza - per la sicurezza delle strutture e delle persone che si trovano al loro interno per i pericoli determinati dalla presenza di gas o vapori altamente infiammabili che potrebbero causare gravi esplosioni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.