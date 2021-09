Giocattoli ed elettrodomestici non sicuri: sequestrati oltre 600 prodotti vicino alla stazione

A scovare la merce, nel corso di un controllo in un negozio in piazza Giulio Cesare, i finanziari del gruppo pronto impiego Palermo. Il titolare dell'attività dovrà pagare 8 mila euro di sanzioni

Sequestrati oltre 600 prodotti, tra giocattoli ed elettrodomestici, in un negozio in piazza Giulio Cesare. Erano stati immessi nel mercato ma violavano la normativa sulla sicurezza dei prodotti e non avevano il marchio "Ce". Oltre al sequestro della merce, 656 nel dettaglio gli articoli interessati, per il titolare dell'esercio commerciale sono scattate anche sanzioni per un totale di 8 mila euro.

Ad eseguire i controlli, all'interno di un esercizio commerciale di cui non è stato reso noto il nome, i finanzieri del gruppo pronto impiego Palermo. "I prodotti - spiegano dal Comando provinciale della guardia di finanza - venivano commercializzati in violazione di quanto disposto dalle normative di settore non essendo accompagnati da idonea documentazione né da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali".