Articoli per la casa e giocattoli non sicuri: sequestrati quasi 700 prodotti in un negozio del centro storico

Quasi 700 prodotti non sicuri sequestrati e 4.832 euro di multa per il titolare dell'attività dove sono stati scovati. E' il bilancio dei controlli, eseguiti nei giorni scorsi, dai finanzieri del gruppo Pronto impiego in centro storico. Nel dettaglio i baschi verdi hanno trovato articoli per la casa, giocattoli e materiale elettrico non conformi alla normativa.

"Venivano - spiegano dal Comando provinciale della guardia di finanza - commercializzati in violazione del Codice del Consumo e della Sicurezza prodotti, nonché delle specifiche normative di settore in quanto privi di marchio Ce. Inoltre non erano accompagnati da documentazione, istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali in uno Stato dell’Unione europea".

Gli atti relativi al sequestro amministrativo e alla contestazione della violazione sono stati trasmessi alla Camera di Commercio, autorità competente per la definizione del procedimento amministrativo.