Tolti dal mercato oltre un milione di giochi d'artificio pronti per essere "sparati" durante la lunga notte di Capodanno. Maxi sequestro della guardia di finanza a Carini nel magazzino di un ditta che vende all’ingrosso prodotti per la casa e altro dove la merce, altamente pericolosa, era custodita al di fuori di ogni "norma di sicurezza" che impone ricordano dalla Finanza, "specifiche cautele da adottare per la commercializzazione".

I militari del 2° Nucleo operativo metropolitano hanno scoperto una vera e propria "santabarbara", per un totale di circa 1.886 chili di materiale esplodente, che tra l’altro "risultava stoccato vicino a materiale altamente infiammabile". Nel corso degli accertamenti il responsabile dell’attività non è stato in grado, spiegano dal Comando provinciale, di esibire neanche le previste certificazioni di prevenzione incendi”.

Pertanto le "fiamme gialle" hanno proceduto a segnalare alla locale Procura della Repubblica il titolare dell’impresa ipotizzando non solo il commercio abusivo di materiale esplodente ma anche la fattispecie di reato prevista per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. "L’attività svolta rientra tra i compiti istituzionali propri della guardia di finanza quale polizia economico-finanziaria impegnata nel controllo a tutela di ogni forma di economia sana e dell’incolumità dei cittadini", concludono dal Comando.