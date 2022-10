Fruttivendolo abusivo per strada: sequestrati oltre 400 chili di frutta e verdura allo Zen

Aveva scelto un marciapiede di via Agesia di Siracusa, allo Zen, come sede della sua attività, ma non aveva le autorizzazioni comunali necessarie per starci. Grane per un ambulante abusivo: dopo i controlli previsti dal protocollo di sicurezza “Alto impatto” della Questura, all’uomo sono stati sequestrati circa 400 chili di frutta e verdura e tre rastrelliere. Per lui, sottoposto a sorveglianza speciale, anche una multa di 309 euro, per la mancata autorizzazione al commercio su suolo pubblico, e una di 173 euro per l’occupazione della sede stradale.

A coordinare i controlli che si sono estesi dallo Zen alla Vucciria, sono stati i poliziotti dei commissariati di polizia di San Lorenzo, Mondello e Centro coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine, del reparto mobile, del Nope, della squadra dei cinofili dell’Upgsp, nonché del personale della polizia municipale.

E’ proprio tra lo Zen e la Vucciria che sono state identificate 188 persone, di cui 85 con precedenti di polizia, controllate 95 vetture, elevate 15 sanzioni al codice della strada sottoposto e 3 veicoli a sequestro amministrativo; 56 i controlli a soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza. Dalla Questura fanno sapere che i servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane.