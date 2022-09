Formaggi nel portabagagli, frutta venduta per strada: oltre 2 mila chili di prodotti sequestrati

Oltre 2 mila chili di frutta e circa 82 chili di formaggi sequestrati. E' questo il bilancio dell'intervento della guardia di finanza contro l'abusivismo commerciale. Gli interventi che hanno portato al sequestro amministrativo sono avvenuti a Tommaso Natale e a Termini Imerese.

A Tommaso Natale, i finanzieri del 2° nucleo operativo metropolitano di Palermo, hanno individuato un'attività di frutta e verdura ambulante senza l'adeguata autorizzazione amministrativa legata al commercio su aree pubbliche. Per il venditore ambulante una multa che sarà quantificata tra 154 e 1.549 euro. La merce è stata confiscata per un totale di 2 mila chili ed è stata devoluta in beneficienza alla Caritas Diocesana e all’Istituto Ancelle Missionarie di Cristo Re di Palermo.

In prossimità dello svincolo autostradale di Termini Imerese, invece, un secondo intervento delle fiamme gialle. Nel portabagagli di un'automobile sono stati trovati 82 chili di prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita, non adeguatamente etichettati e privi delle indicazioni minime previste per agevolarne la tracciabilità stabilite dai regolamenti comunitari. La merce è stata confiscata (e devoluta in beneficienza a istituti caritatevoli e associazioni di beneficienza locali) e il conducente del mezzo è stato segnalato all’assessorato regionale delle Attività Produttive e dovrà pagare una multa che va da un minimo di 750 a un massimo di 4.500 euro.