Via Piave, il fiuto di Ron è infallibile: il cane antidroga scova un chilo e mezzo di marijuana in un appartamento

Un chilo e mezzo di marijuana sequestrati, oltre a cinque bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. E' il bilancio dell'operazione effettuata dai carabinieri in un’abitazione nei pressi di via Piave, nella zona di viale delle Scienze. Il sequestro è stato messo a segno grazie al prezioso fiuto del cane antidroga Ron. All'interno dell'appartamento i militari dell'Arma hanno rinvenuto anche ulteriori 20 grammi di marijuana: erano nascosti nel vano sottosella di uno scooter parcheggiato in strada.

Lo stupefacente recuperato è stato sequestrato a carico di ignoti. La droga rinvenuta è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per le verifiche ponderali e qualitative.