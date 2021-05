Sbarcano dalla nave proveniente da Napoli con 60 chili di hashish: arrestati due corrieri

La droga era nascosta all'interno della cabina del camion sul quale viaggiavano. Il carico era stipato in quattro bustoni di plastica e frazionato in 116 blocchetti, ognuno dei quali composto da cinque panetti da 100 grammi circa ciascuno. A finire in manette due palermitani di 33 e 49 anni

Sono sbarcati al porto di Palermo, dalla nave di linea proveniente da Napoli, a bordo di un camion con quasi 60 chili di hashish all’interno della cabina. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo li hanno arrestati in flagranza di reato. A finire in manette due palermitani: P.C., 33 anni, con precedenti per danneggiamento e furto aggravato, e F.R., 49 anni, con precedenti per traffico di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

L’ispezione del mezzo, alla quale ha partecipato anche l’unità cinofila antidroga “Elisir” del Gruppo pronto impiego del capoluogo, ha permesso di scoprire e sequestrare il carico di stupefacente stipato in quattro bustoni di plastica e frazionato in 116 blocchetti, ognuno dei quali composto da cinque panetti da 100 grammi circa ciascuno. A seguito delle perquisizioni sono stati trovati 1.560 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Nella flagranza del reato, sono scattate anche le perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due corrieri che, subito dopo, sono stati arrestati e trasferiti al Pagliarelli, a disposizione della Procura della Repubblica.