Villaggio, sequestrati 8 chili di hashish in una casa disabitata: trovati pure 50 proiettili

Trovati in una casa disabitata oltre 8 chili di hashish. I carabinieri hanno sequestrato all’interno di un appartamento al Villaggio Santa Rosalia una grossa quantità di sostanza stupefacente: nella camera da letto dell’immobile, grazie al fiuto del cane antidroga Nadia del Nucleo cinofili, sono stati rinvenuti anche 10 grammi di cocaina, 17 di marijuana e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

"Il quantitativo, che sul mercato avrebbe potuto fruttare sino a 80 mila euro, e il ritrovamento di materiale per il confezionamento - spiegano dal Comando provinciale - integrerebbero il reato di detenzione ai fini di spaccio". Per il momento però non è stato identificato nessuno e dunque il sequestro degli stupefacenti è stato eseguito a carico di ignoti. Nell’appartamento trovate anche 50 cartucce calibro 38.

Lunedì scorso i carabinieri hanno eseguito il sequestro di un’altra ingente quantità di sostanza stupefacente. I militari di Piana degli Albanesi infatti, al termine della perquisizione dell’abitazione di un 47enne, hanno trovato 10 chili di marijuana. Pochi giorni dopo l’arresto dell’uomo, una pattuglia è tornata in casa sua per un controllo che si è concluso con il sequestro di circa 450 grammi di "erba" e 20 mila euro in contanti.