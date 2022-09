Pagliarelli, droga nascosta dentro al gabinetto: sequestrati 130 grammi di hashish a un detenuto

Aveva oltre cento grammi di hashish nascosti in una cavità del gabinetto della sua cella. E' quanto sequestrato al termine di una perquisizione eseguita nei giorni scorsi all'interno del carcere Pagliarelli dagli agenti della polizia penitenziaria che hanno denunciato un detenuto (F. C. le iniziali) rientrato dopo un permesso concesso dal magistrato di sorveglianza.

L'operazione rientra nei servizi di prevenzione e vigilanza della polizia penitenziaria. "Il detenuto - si legge in una nota - si trovava in sezione in attesa di rientrare nel reparto di provenienza dopo tre giorni di permesso. Proprio questa circostanza ha allertato gli agenti che, nell'effettuare i controlli, hanno rinvenuto la sostanza illecita".

Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate alcune stecche di sigarette e otto confenzioni di tabacco trinciato - per il valore complessivo di circa 300 euro - considerate il "compenso ricevuto per lo smercio della sostanza". Sono in corso ulteriori accertamenti e indagini per verificare i destinatari dell'hashish rinvenuto dagli agenti del reparto di polizia penitenziaria.