Trovati 3 chili di hashish sotto delle balle di fieno in una stalla: sequestrate anche tre pistole

C'erano 68 panetti di hashish nascosti sotto delle balle di fieno in una stalla. La guardia di finanza ha sequestrato nel quartiere Montegrappa 3,2 chili di sostanza stupefacente all'interno di un magazzino apparentemente abbandonato. Rinvenute anche tre pistole scacciacani e un caricatore "tutti di ottima fattura - spiegano gli investigatori - e del tutto simili, per forma, dimensione e peso, ai modelli di arma da fuoco convenzionale".

Gli uomini del Gruppo pronto impiego, durante un'attività di osservazione in alcune vie poco frequentante della zona, hanno individuato un immobile sospetto per via "dell’insolito movimento - aggiungono gli investigatori - di alcuni giovani, soprattutto nelle ore serali, che transitavano vicino alla struttura a bordo di moto di grossa cilindrata". Alla luce di ciò i finanzieri hanno deciso di controllare cosa ci fosse in quel magazzino trasformato in una stalla per cavalli.

All’interno infatti sono stati trovati 3,2 chili di hashish che, al dettaglio, avrebbero potuto fruttare sino a 30 mila euro. Le armi invece sono state trovate nel vano sotto la sella di uno scooter apparentemente abbandonato nei pressi della stalla. Le pistole sono state sequestrate per accertamenti. "Non è da escludere come tale tipologia di armamento - si legge in una nota - possa esser stato utilizzato nel tempo per commettere attività illecite di varia natura come furti o rapine".

Indagini in corso anche per risalire all'identità del proprietario della stalla e dei suoi utilizzatori che lo avrebbero trasformato in un deposito dove stoccare grossi quantitativi di droga. "L'operazione delle fiamme gialle - conclude la nota - è ancora una volta il risultato dell’efficace dispositivo permanente approntato per la lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti e del controllo economico del territorio assicurato dalle pattuglie su strada".