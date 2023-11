Ucciardone, detenuto rientra in cella dopo un permesso: aveva 90 grammi di hashish nascosti nell'ano

Stava per tornare in cella dopo un permesso premio con 90 grammi di hashish nascosti dentro l'ano. La polizia penitenziaria ha sequestrato la sostanza stupefacente a un detenuto marsalese di 52 anni appena rientrato nel carcere Ucciardone. Fondamentale il supporto fornito dalle unità cinofile che stanno di base all’istituto Pagliarelli. I cani antidroga hanno scovato altri 30 grammi di "fumo" all’interno di tre pacchi destinati a un uomo detenuto all’istituto penitenziario di Agrigento (foto allegata).

Il sequestro eseguito questa mattina è frutto di un’attività investigativa condotta dagli investigatori della polizia penitenziaria che, sospettando che il 52enne potesse aver approfittato del permesso per introdurre droga da spacciare in carcere, hanno deciso di perquisirlo. Quando il cane antidroga ha iniziato a puntare il muso verso il sedere del detenuto, gli agenti non hanno avuto dubbi sul posto in cui andare a cercare, trovando così poco meno di 90 grammi dentro la sua cavità anale.

La sostanza è stata quindi sequestrata dagli agenti che hanno fatto una relazione sull'episodio all'autorità giudiziaria che dovrà stabilire come procedere nei confronti dell’uomo. "Sono orgoglioso - dice Dario Quattrocchi, segretario nazionale del sindacato Osap - del lavoro svolto dai nostri uomini sia a Palermo che ad Agrigento, dove le unità cinofile sono riuscite a scovare lo stupefacente nonostante la folla di visitatori e parenti in attesa di effettuare i colloqui".

Gli fa eco Donato Capece, leader del sindacato Sappe, che poi pone l’accento sulle difficoltà che ogni giorno vivono gli agenti in istituti come l’Ucciardone, considerato un “carcere di frontiera”: “La polizia penitenziaria è quotidianamente impegnata nell’attività di contrasto alla diffusione della droga nei penitenziari per adulti e minori. Il numero elevato di tossicodipendenti richiama l’interesse degli spacciatori che tentano di trasformare la detenzione in business”.