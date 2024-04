Via Principe di Belmonte, a due mesi dall'inaugurazione sequestrato il Dragon club

Oltre a varie contestazioni amministrative avrebbero organizzato serate senza l’autorizzazione della questura, diffondendo musica all’esterno e disturbando la quiete pubblica. A meno di due mesi dall’inaugurazione è stato sequestrato il Dragon club di via Principe di Belmonte al termine dei controlli eseguiti nella notte dalla polizia municipale e dagli agenti della questura. Diverse sono state le segnalazioni dei residenti che nelle scorse settimane hanno chiamato in più occasioni il 112 segnalando schiamazzi da parte dei ragazzi che nel weekend non riuscivano ad entrare nel locale.

La task force è intervenuta nella notte in via Principe di Belmonte ispezionando il locale e analizzando le autorizzazioni. Nel corso dei controlli è emerso che il locale sarebbe stato aperto pur essendo sprovvisto di relazione fonometrica e avrebbe organizzato serate danzanti senza l’autorizzazione della questura e senza il certificato di prevenzione incendi. Tra le altre contestazioni la mancata autorizzazione di una tenda solare e la mancata esposizione della certificazione sul ghiaccio. Per queste ragioni il titolare del Dragon club è stato denunciato in Procura.