Discoteca non in regola in un attico di via Cavour, scatta il sequestro: multa e denuncia per il titolare

Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato ieri sera una discoteca non in regola con le norme comunali per il corretto svolgimento delle attività di esercizio pubblico e intrattenimento, nell'attico di un palazzo storico di via Cavour. Per il titolare del locale sono scattate la denuncia e multe per quasi 2 mila euro.

Nel corso dei controlli, i vigili hanno potuto appurare che dentro il locale era in corso un evento musicale sul terrazzo con circa 500 clienti e tre dj che gestivano un grosso impianto professionale. "La sala da ballo, interamente all’aperto, era circoscritta e delimitata da un parapetto in vetro non idoneo a tutelare l’incolumità dei numerosi frequentatori", si legge in una nota della polizia municipale. Il locale inoltre "non aveva la licenza rilasciata dal questore il certificato di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la documentazione per la prevenzione incendi e del nulla osta della soprintendenza".

Dice il comandante della polizia municipale Angelo Colucciello: "Ancora forse non si è capito che anche Palermo si devono rispettare le regole. non è più concepibile che ci sia ancora chi pensa che Palermo è terra di nessuno. Non è possibile che per fare impresa si debba mettere a repentaglio fortemente l'incolumità delle persone e si debba deturpare il patrimonio storico monumentale di una città che invece può e deve essere una delle vere capitali del Mediterraneo. Dobbiamo continuare a mettere alla berlina chi pensa che palermo sia ancora quella degli anni '70 e '80 quando comandavano pochi a danno di tanti. I palermitani vogliono vivere bene e con la tranquillità di frequentare locali in regola con le norme. I cittadini di Palermo meritano rispetto per loro stessi e per le bellezze di questa città stupenda".

Sempre ieri sera, nel corso dei controlli nelle zone della movida, un giovane di 28 anni, T. V., è stato fermato perché guidava in evidente stato di ebbrezza. Gli agenti della municipale gli hanno ritirato la patente di guida.