Via Chiavettieri, sequestrata discoteca abusiva in un palazzo storico e arrestato un pusher

Una discoteca abusiva è stata sequestrata dalla polizia municipale in via Chiavettieri. La richiesta di intervento è stata chiesta dai condomini che non riuscivano a riposare per il trambusto provocato dal locale risultato senza licenza e senza alcuna autorizzazione. Il gestore del locale è stato denunciato. Tra l'altro mancavano nel locale anche il certificato di prevenzione incendi, la licenza del questore e il nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali. Sono state elevate multe per 2 mila euro. Durante il sopralluogo, all’interno e all’esterno del locale al piano terra di un palazzo storico di particolare rilievo architettonico sottoposto a vincolo monumentale, si stava svolgendo un evento musicale con circa 200 avventori.

Durante l'attività di controllo dei giorni scorsi, gli agenti hanno anche indagato il titolare di un locale di via Sammartino-Costantino Nigra e arrestato un cittadino straniero per detenzione e spaccio di droga. L'uomo finito in manette, senza fissa dimora, è stato fermato in piazza Giulio Cesare, mentre consegnava un involucro in carta stagnola all'autista di un veicolo che stazionava al centro della carreggiata. Era in possesso di 3,384 grammi di hashish. Lo spacciatore, nato in Tunisia, aveva già un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, emesso dal prefetto di Siracusa nel 2019, a seguito del quale era stato rimpatriato con volo charter da Palermo. E' stato poi arrestato nel 2023, a Ventimiglia, per reingresso non autorizzato sul territorio italiano e accompagnato alla frontiera francese per essere respinto. Adesso, per lui, è stato disposto un provvedimento di espulsione immediata dal territorio nazionale, con accompagnamento della polizia al Cie di Caltanissetta.