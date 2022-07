"Balli e musica senza autorizzazioni", scatta il sequestro per due discoteche di Isola

Sequestrate due discoteche - "Open Sea" e "Pietra Campana" - sul lungomare di Isola delle Femmine e denunciati i due rispettivi titolari: avrebbero organizzato feste, con musica e centinaia di giovani, senza alcun tipo di autorizzazione, come hanno stabilito le indagini dei carabinieri della compagnia di Carini, il cui esito è stato poi condiviso dal gip di Palermo, che ha emesso i provvedimenti.

I controlli nella zona tra Isola e Capaci erano già iniziati il mese scorso e avevano portato a diverse sanzioni. Nell'ultima settimana i militari, coordinati dalla Procura, hanno poi scoperto che nei due locali sarebbero state allestite delle aree per ballare e sarebbero state utilizzate attrezzature per diffondere la musica, senza tuttavia che i gestori avessero ottenuto le necessarie autorizzazioni. Da qui i sequestri e le denunce.

Le verifiche nella zona tra Isola e Capaci, affollatissima durante l'estate, proseguiranno, soprattutto nei fine settimana, "quando - si legge in una nota dei carabinieri - il fenomeno della movida assume dimensioni più allarmanti, anche per la verifica del rispetto delle ordinanze contro la così detta 'mala movida', recentemente emanate dai sindaci dei due Comuni e prorogate per tutto il periodo estivo, proprio per disciplinare la vendita e il consumo di bevande alcoliche, nonché limitare le emissioni sonore dei locali a tutela delle tranquillità dei residenti".