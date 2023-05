Ambiente

/ Via Ciachea

Torrente ostruito dai rifiuti, sequestrata discarica abusiva a Carini: "Una bomba ecologica"

Così viene definita un’area in contrada Ciachea in cui sono stati trovati sfabbricidi e residui di potature, in buona parte già bruciati in attesa che venissero interrati. Indagini in corso per risalire ai responsabili e valutare le eventuali conseguenze per i pascoli