Bomba ecologica a Carini, sequestrata discarica sull'argine del torrente Ciachea: due denunciati

Eternit, bombole, vernici, pezzi di auto. E ancora: una roulotte, una capanna in legno e rifiuti di vario genere. Il tutto sull'argine del torrente Ciachea. La polizia municipale di Carini, nell'ambito di un piano straordinario di controllo del territorio, ha scoperto una vera e propria bomba ecologica in contrada Ciachea, lungo la Sp 3 bis.

L'area è stata sottoposta a sequestro preventivo dagli agenti guidati dal comandante Marco Venuti, che hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Palermo due uomini - M.P. di 54 anni ed E.B, di 60 anni - entrambi di Carini. Pesanti le accuse a loro carico: esercizio di discarica abusiva, violazione della normativa edilizia, nonché della legge Galasso, per il vincolo fluviale, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Comune di Carini potrà costituirsi parte civile.

Durante altri controlli sono stati elevati 4 verbali ad ambulanti rimasti sul posto oltre l'ora consentita. Redatti inoltre 56 avvisi di accertamento per violazione alle norme del Codice della strada (soste irregolari, soste nelle zone blu senza tagliando e nei posti riservati ai disabili). Controllati 25 immobili acquisiti al patrimonio comunale, per accertare occupazioni abusive, in vista dello sgombero da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, in via Magellano e in via Cristoforo Colombo. Verificata infine la situazione degli abbandoni dei rifiuti in via Colombo, mediante controllo delle modalità di conferimento differenziato dei residenti, anche in vista del potenziamento del sistema di videosorveglianza.