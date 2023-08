Sequestrata la discoteca Mirage: "Scoperte 700 persone a ballare senza alcuna autorizzazione"

Tre dj e 700 avventori all'interno della discoteca Mirage di Bagheria, ma - secondo la questura - senza alcuna licenza per poter svolgere una serata del genere. E per questo non solo è scattata la denuncia per il titolare, ma anche il sequestro del locale.

I controlli sono stati compiuti dai poliziotti del commissariato di Bagheria e da quelli della squadra amministrativa della questura, che hanno deciso andare al Mirage dopo aver intercettato su internet e soprattutto sui social post che pubblicizzavano la serata. Puntualmente hanno poi scoperto che il titolare non avrebbe avuto la necessaria agibilità. Da qui la denuncia per apertura abusiva di luoghi al pubblico spettacolo o trattenimento e il sequestro.

Gli stessi agenti hanno poi fatto dei controlli anche nelle vie e nelle piazze di Bagheria che sono più frequentate dai giovani, come piazza San Sepolcro. Sono stati istituiti 6 posti di controllo e sono state identificate 81 perone e controllati 30 veicoli. "L'azione di contrasto della polizia ad ogni forma di degenerazione della movida - si legge in una nota della questura, per esempio in tema di abusivismo per pubblici spettacoli e del commercio in genere, proseguirà senza sosta".