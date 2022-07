Il blitz

/ Lungomare Cristoforo Colombo

Addaura, sequestrati lettini e ombrelloni al "lido" abusivo di Acapulco

Un uomo di 44 anni dovrà rispondere del reato di occupazione non autorizzata dopo l'intervento della guardia costiera e della polizia. Un lettore a PalermoToday: "I 'gestori' sono andati via svuotando i cestini e spargendo rifiuti per terra e sugli scogli"