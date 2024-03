"Non dichiarò i bonifici di Silvio Berlusconi": sequestrati 19 milioni all'ex senatore Dell'Utri e alla moglie

Sequestrati complessivamente oltre 19 milioni a Marcello Dell'Utri e alla moglie Miranda Anna Ratti nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Firenze sui presunti mandanti esterni delle stragi mafiose del 1993 a Roma, Milano e Firenze, dove l'ex senatore di Forza Italia risulta ancora indagato. Ad eseguire il provvedimento è stata la Dia di Firenze. Secondo l'accusa, Dell'Utri non avrebbe dichiarato ai fini fiscali un ammontare complessivo di 42.679.200 euro come variazione del reddito, così violando la legge Rognoni-La Torre sulle misure antimafia.

Gli oltre 42 milioni non dichiarati, secondo la Procura, sono i bonifici che l'allora leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, versò a Dell'Utri una volta condannato con decisione passata in giudicato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014, per concorso esterno in associazione mafiosa. Come spiega la Dda in un comunicato a firma del procuratore Filippo Spiezia, Dell'Utri avrebbe omesso di "comunicare, entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali per un ammontare complessivo di 42.679.200 euro". Il sequestro è stato richiesto ed ottenuto perché "con più azioni e omissioni, in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, pur essendovi tenuto, in quanto condannato con decisione passata in giudicato", ha omesso di "comunicare le variazioni patrimoniali".

Con il provvedimento del gip di Firenze è stato disposto "il sequestro preventivo in forma diretta, sino alla concorrenza di 10.840.451,72 euro riconducibile a Marcello Dell'Utri, nonché, per la quota parte di 8.250.000 euro della somma complessiva, anche indirettamente riconducibile al predetto, per il tramite della moglie, ovvero per equivalente sui beni nella disponibilità diretta e indiretta di Marcello Dell'Utri". L'indagine si inserisce nell'ambito di un quadro più ampio, finalizzato all'individuazione dei mandanti esterni delle stragi. Fino alla sua scomparsa, anche Berlusconi risultava indagato con l'ex senatore di Forza Italia.