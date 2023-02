Sequestrati in un vivaio 300 chili tra cozze, vongole e gamberi: "Non idonei al consumo"

Sequestrati 335 chili tra frutti di mare e gambero rosso. E’ il risultato dei controlli eseguiti dai militari della guardia costiera insieme ai veterinari dell'Asp in un vivaio palermitano (di cui non è stato fornito il nome). Secondo quanto emerso durante l’ispezione, l’attività commerciale non aveva la documentazione necessaria per attestare la tracciabilità dei prodotti e per questo è stata elevata una sanzione da 1.500 euro. Cozze, vongole e gamberi sono stati giudicati non idonei al consumo umano e pertanto verranno distrutti da una ditta specializzata.

Nel mirino anche gli ambulanti. Dopo ulteriori accertamenti sono stati sequestrati 145 chili di prodotti ittici vari giudicati idonei al consumo e per questo venivano devoluti in beneficienza al banco alimentare. "L’azione di controllo sottolinea il costante presidio attuato sul territorio dalla Capitaneria di porto, in stretta sinergia con l’Asp di Palermo, a difesa della legalità e volto alla salvaguardia e tutela dell’ambiente e degli stock ittici, nonché al contrasto tutti quei comportamenti illeciti potenzialmente nocivi per il consumatore".