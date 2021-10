A bordo di un'auto con oltre un chilo di cocaina nascosta in una scatola: arrestati in tre

Avevano un chilo e 100 grammi di cocaina dentro una scatola di scarpe nascosta nell’abitacolo di una Volkswagen Golf, all'interno della quale viaggiavano. In tre sono finiti in arresto, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso. Si tratta di S.D., 29enne palermitano, M.A., 30enne nato a Termini Imerese, e F.M. 50enne di Trabia, tutti con precedenti specifici in materia di stupefacenti. E' questo l'esito di alcuni controlli, disposti dal Questore di Palermo, scattati ieri pomeriggio in via dell'Orsa minore.

"Il conducente del'auto - spiegano dalla Questura - quando ha visto gli agenti ha prima rallentato bruscamente, salvo poi accelerare nuovamente. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di fermare il veicolo". Le tre persone a bordo sono state identificate e, dati i precedenti, i poliziotti hanno deciso di approfondire l’accertamento estendendolo all'auto. I loro sospetti si sono rivelati fondati. La droga trovata venduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare anche 100 mila euro: è stata sequestrata. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice.