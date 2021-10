Sant'Erasmo, scatta il sequestro di Graziano al mare: "Manca la Scia sanitaria e comunale"

Avrebbero fatto in tempo a concludere la stagione estiva, con il loro nuovo punto ristoro sul mare a Sant'Erasmo, prima che arrivassero gli agenti per sequestrare l’attività risultata sprovvista delle necessarie autorizzazioni. Gli agenti della sezione amministrativa del commissariato Oreto-Stazione hanno apposto i sigilli a Graziano al mare, il chiosco aperto a marzo dal noto panificio di via del Bersagliere, elevando sanzioni per un totale di quasi diecimila euro.

Secondo quanto ricostruito nel corso dell’ispezione, che risale a venerdì 8 ottobre, gli agenti hanno riscontrato alcune irregolarità: “La Scia comunale - si legge in una nota è risultata improcedibile e per questo è stata elevata una sanzione da 5 mila euro con contestuale sequestro amministrativo del locale. La mancanza di Scia sanitaria ha comportato invece una sanzione da 3 mila euro”.

Ma non è tutto. “La mancanza di tracciabilità di 20 chili di prodotti ittici - proseguono - ha comportato una sanzione da 1.500 euro. Il pesce è stato sequestrato e avviato alla distruzione come disposto dall’autorità giudiziaria”. L’intervento rientra nell’ambito delle operazioni “Alto impatto” disposte dal questore con l’ausilio della polizia municipale, della squadra mobile, del reparto prevenzione crimine e le unità cinofile.

In un bar con annesso centro scommesse, in zona Oreto, sono state invece riscontrate "ripetute violazioni della normativa Covid - concludono dalla Questura - da parte dei clienti e del titolare dell’esercizio". Sei le sanzioni in tutto. Nel corso di altri controlli sono state elevate diverse contravvenzioni per violazioni del codice della strada per un totale di 1.500 euro.