Sequestro Cantine Simonetti, l'amministratore giudiziario: "Un taglio con il passato, dateci fiducia"

In relazione ai recenti articoli di stampa con i quali si è data notizia del sequestro del complesso aziendale della Cantine Simonetti srl, l’amministratore giudiziario Carlo Catalano, a tutela dell’azienda ed in primis della forza lavoro occupata, rappresenta che la misura cautelare in corso di esecuzione separa una definitiva cesura rispetto alle condotte del passato.

Il vino rinvenuto in cantina all’atto del sequestro è stato sottoposto ad accurate analisi, in esito alle quali è risultato rispondente ai parametri di legge, e pertanto ne è stata autorizzata dall’autorità giudiziaria la commercializzazione. L’amministratore giudiziario ha inoltre ottenuto le autorizzazioni necessarie ad assicurare un costante presidio dell’intero ciclo produttivo, dalla fase di acquisto delle materie prime a quella di distribuzione del prodotto.

Da quanto sopra rappresentato deriva la massima garanzia della bontà del prodotto commercializzato e pertanto l’amministratore giudiziario auspica che il mercato, in una terra dove la conservazione del lavoro e delle poche realtà aziendali presenti assume un valore prezioso, possa dare fiducia alla gestione in atto.