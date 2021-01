Mondello, stavano costruendo una piscina abusiva: scatta il sequestro dell'immobile

Volevano costruire una piscina e modificare il prospetto dell'immobile, collocato in una area sottoposta a vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza dei Beni Culturali, inserendo dei balconi in metallo. Qualcuno però se ne ha accorto ed è partita la segnalazione al Nucleo tutela patrimonio artistico della polizia municipale che oggi ha effettuato, su disposizione del Tribunale, il sequestro preventivo di un cantiere in via Colonia Marina, a Mondello. Il proprietario, B.V. le iniziali, è stato denunciato.

Effettuando il sopralluogo, gli agenti hanno accertato che nell'immobile a due piani era in corso la ristrutturazione di alcuni vani interni, si stavano predisponendo gli impianti tecnici e modificando i prospetti. Inoltre, nell’area esterna, si stava realizzando uno scavo per la piscina, con tanto di locale tecnico e riserva idrica, senza aver comunicato l'inizio lavori e senza aver, di conseguenza ricevuto, nessun titolo autorizzativo da parte del Comune.

