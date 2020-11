Sequestrato cantiere vicino alla Magione, scatta una denuncia: "Lavori non autorizzati"

Sotto sequestro preventivo un cantiere nella zona della Magione. La polizia municipale è intervenuta questa mattina per mettere in sigilli in un’area che si trova all’angolo tra via Filippo Evola e via dello Spasimo, denunciando il proprietario dell’immobile per avere "eseguito lavori edili - spiegano dal Comando - senza essere in possesso di titoli autorizzativi".

Gli agenti del nucleo Tutela patrimonio artistico hanno eseguito un sopralluogo con i tecnici del Comune accertando "che in un’area di circa 1.000 metri quadrati erano state realizzate opere edilizie non autorizzate consistenti nel rifacimento di porzioni di prospetti, nella realizzazione di solai che avevano determinato l’inserimento di un’architrave e nella sostituzione di una tramezzatura con materiale in pomicemento".

Tali lavori, chiariscono dalla polizia municipale, rientrano fra le opere di ristrutturazione edilizia non prevista dal Ppe, il Piano particolareggiato di esecuzione, poiché negli immobili in demolizione è prevista soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, pertanto non conforme allo strumento urbanistico.

Gallery