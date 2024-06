I più grandi erano legati con catene fissate ai tavoli della veranda o al frigorifero, mentre quelli più piccoli, tra simil Chihuahua e bulldog francesi di pochi anni, erano rinchiusi addirittura in gabbiette per uccelli. E’ lo scenario di fronte al quale si sono trovati gli agenti di polizia intervenuti nei giorni scorsi in via Castelforte dopo le segnalazioni di alcuni residenti che sentivano un odore forte e acre proveniente da un'abitazione. Una volta aperta la porta i poliziotti sono entrati in una sorta di improvvisato canile dove c'erano circa 25 cani. Tre persone, la cui posizione è al vaglio della Procura, sono state identificate mentre gli animali sono stati sequestrati per accertamenti.

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo hanno fatto il blitz nell'appartamento che si trova al piano terra con annessa veranda, protetta da una ringhiera e oscurata con dei grossi teli da giardino, riscontrando effettivamente un tanfo invadente. Diversi abitanti della zona avevano chiamato il 112 sospettando che ci potesse essere qualcuno deceduto in casa giorni prima, ma di cani che abbaiavano non ne avrebbe parlato nessuno. E invece nell'abitazione in zona Partanna c'erano decine di animali, molti dei quali non in buono stato di salute, ma tutti sporchi e sicuramente detenuti in maniera non regolare.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei veterinari dell’Asp che hanno sottoposto ai primi esami i cani, di varie razze ed età comprese apparentemente fra 1 e 4 anni, procedendo anche con la verifica della documentazione. Molti sarebbero risultati privi del microchip e solo per alcuni è stato possibile ricostruirne la provenienza. Il padrone di uno di questi, per esempio, è risultato essere un uomo che alcune settimane fa è stato richiuso in carcere, ma su questo e anche sul resto le tre persone identificate non avrebbro detto molto. Gli animali, alcuni dei quali anche in stato di gravidanza, sono stati sequestrati e affidati ad associazioni e volontari che hanno fornito uno stallo temporaneo.

Sono in corso le indagini per chiarire a chi appartenga l’immobile, chi siano i tre trovati all'interno e che genere di attività venisse svolta alla luce del fatto che non è stata esibita alcuna documentazione sulla quasi totalità dei cani che nei prossimi giorni saranno sottoposti a ulteriori accertamenti sanitari. Da verificare anche l'eventuale corrispondenza tra i cani trovati e le denunce di furto o smarrimento. Il sospetto degli investigatori è che si tratti di un allevamento abusivo e che gli animali, tutti di razze ricercate sebbene privi di pedigree, possano essere stati utilizzati per fare "cucciolate" e lucrare poi sulla compravendita illegale dei cuccioli.