Sequestrate le baracche abusive attorno al cimitero dei Rotoli, multati i commercianti

Via le baracche abusive montate attorno ai Rotoli. Gli agenti del nucleo Controllo attività commerciali della polizia municipale hanno sanzionato alcuni commercianti, che avevano delle strutture risultate non in regola, che vendevano fiori vicino al cimitero di Vergine Maria. Il sequestro di oggi è un seguito dell'operazione avviata circa tre anni fa nella zona del Sant’Orsola.

I vigili urbani hanno liberato i marciapiedi dalle baracche abusive realizzate dai fiorai. In alcuni casi le demolizioni sono avvenute nell’immediatezza, evitando così ulteriori grane. In queste settimane sono iniziati i processi a carico dei commercianti che aveva realizzato alcune costruzioni abusive vicino al cimitero di piazza Sant'Orsola. Al riguardo l'anno scorso erano state emesse alcune ordinanze di demolizione.