Evasione, fatture false e fallimenti pilotati: sequestrati beni per 28 milioni a un imprenditore

Fatture false, aperture di nuove aziende e lavoratori trasferiti grazie alle loro "dimissioni volontarie" creando un buco milionario nelle casse delle società. A quasi tre anni esatti dagli arresti la guardia di finanza, sulla scorta di un decreto emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, ha sequestrato otto immobili tra Palermo e Ficarazzi, sei società con sedi a Palermo e Catania, conti correnti e veicoli per un totale di 28 milioni di euro nei confronti di Francesco Gambino (57 anni), imprenditore e dominus della Gambino group srl, gruppo societario operante nel settore del trasporto merci su strada, coinvolto nell'operazione Vanish vat.

La ricostruzione fatta dalla Procura e accolta dai giudici si basa sugli accertamenti patrimoniali svolti dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo all'indomani dell'inchiesta che portò nel 2021 all’arresto di Gambino, per il quale è stato proposto il giudizio in abbreviato tuttora in corso, e di altre quattro persone. "L'attività investigativa - si legge in una nota - avrebbe delineato l’esistenza di un’associazione per delinquere, dedita alla commissione dei reati di utilizzo ed emissione di fatture false per un importo di oltre 16 milioni di euro, omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, indebita compensazione e bancarotta fraudolenta".

Le indagini hanno evidenziato che, grazie a un consolidato schema articolato sulla creazione di una serie di società di comodo, Gambino sarebbe riuscito ad "abbattere illecitamente il reddito imponibile delle due imprese realmente operative riconducibili al proposto", si legge in una nota del Comando provinciale. "Il sistematico inadempimento degli obblighi impositivi - prosegue - avrebbe determinato il fallimento, dichiarato dal Tribunale il 29 aprile 2021, di una delle due citate società che aveva accumulato un’esposizione debitoria verso l'Erario di oltre 22 milioni di euro".

Sulla base di quanto emerso il Tribunale ha qualificato Gambino quale "soggetto socialmente pericoloso in quanto indiziato di vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e, in considerazione della sistematica e costante situazione di sperequazione fra fonti lecite di reddito e beni nella disponibilità, ha disposto il sequestro dei beni". Prosegue senza sosta la guardia di finanza con il suo lavoro di contrasto ai patrimoni che hanno origine illecita "con la finalità di disarticolare in maniera radicale le organizzazioni criminali aggredendo le ricchezze illecitamente accumulate e consentendo agli imprenditori onesti di operare in regime di leale concorrenza".