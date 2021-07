Il lusso col business dei rifiuti: "Da Palermo a Montecarlo col jet privato, là niente tasse"

Uno dei retroscena dell'operazione di oggi, chiamata Cogenesi e coordinata dalla procura, che ha portato al sequestro di beni per 2,5 milioni e cinque misure cautelari. Il progetto dei cugini Michele e Stefano Lo Greco: trasferirsi nel Principato per dribblare il Fisco

C'è il sogno di trasferirsi a Montecarlo nei progetti dei cugini Michele e Stefano Lo Greco e della compagna di quest'ultimo Valentina Mangano. E' uno dei dettagli che emerge dall'ordinanza dell'operazione Cogenesi che questa mattina ha portato al sequestro di beni per oltre 2,5 milioni di euro e all'esecuzione di cinque misure cautelari da parte dei carabinieri e dei finanzieri di Partinico.

Le accuse, a vario titolo, sono bancarotta fraudolenta, intestazione fittizia di beni e quote societarie, inadempimento di contratti per pubbliche forniture, utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio e autoriciclaggio. "Valentina se ne deve andare da qui perché si deve portare la residenza fuori, così tasse non ne paga" dice Stefano Lo Greco parlando col padre e sottolineando che il progetto prevede anche il trasferimento dei capitali all'estero.

"Minchia se mi riesce faccio tredici - dice - Porto tutti i soldi lì! Bello! Senza pagare le tasse! Là non si pagano le tasse". Secondo gli inquirenti, i tre indagati avrebbero trasportato nel Principato di Monaco gioielli e lingotti d'oro, acquistati col denaro distratti dalla Cogesi srl, e anche denaro contante che avrebbero investito nell'acquisto di un appartamento (800mila euro) e nell'avvio di una pasticceria.

"Costoro - si legge nell'ordinanza del gip di Palermo - stanno attualmente ripulendo a Montecarlo i profitti dei reati commessi, paradiso fiscale scelto non solo per i propri investimenti ma anche per trasferirsi in pianta stabile, con concreto pericolo di imminente fuga". "Possiamo scappare - dice Michele Lo Greco parlando con Valentina Mangano - Li metti dentro la valigia e se li porta... così possiamo scappare".

Nel maggio 2019 Stefano Lo Greco pianifica di andare da Palermo a Montecarlo in elicottero o in jet privato"...quanto mi può costare domani volare... o a chi rivolgermi... volare da Palermo a Montecarlo? Quattro persone? In elicottero o come meglio disponibile, perché ho urgenza di andare là!" chiede ad un interlocutore che gli risponde: "Adesso chiedo subito e ti faccio sapere. O elicottero o jet privato quello che ... mi faccio dare il prezzo e vediamo".

fonte: Adnkronos