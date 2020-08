Albergo trasformato in B&B con spiaggia privata abusiva, denunciato imprenditore

Un albergo trasformato in bed & breakfast, con tanto di spiaggia privata occupata abusivamente nella costa di Carini. La guardia di finanza, la polizia municipale di Carini e la guardia costiera di Terrasini hanno sottoposto a sequestro amministrativo il complesso alberghiero Porto Rais e a sequestro penale una fetta di mare riservata ai clienti paganti ma di fatto tolta alla pubblica fruizione. Denunciato un albergatore la cui posizione fiscale sarà oggetto di ulteriori approfondimento.

Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni sull’esercizio abusivo dell’attività di B&B da parte di una struttura. Le prime conferme sono arrivate grazie alla consultazione di alcuni noti portali del settore turistico in cui gli ospiti lasciavano le loro recensioni su "Le stanze del mare". Raccolti i primi elementi i militari e i vigili hanno fatto un sopralluogo nell’area che si trova davanti al complesso alberghiero, una spiaggia attrezzata e ad uso esclusivo dei clienti.

Alt termine degli accertamenti, si legge in una nota, "l’attività economica di affittacamere, esercitata in totale assenza delle prescritte autorizzazioni rilasciate dal Suap del comune di Carini, è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre la porzione di spiaggia ricadente nell’area demaniale e occupata abusivamente è stata sequestrata penalmente. Per quest’ultima violazione il responsabile della struttura vacanziera abusiva è stato denunciato all’autorità giudiziaria".