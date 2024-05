Autorimessa trasformata in discarica di rifiuti pericolosi, area sotto sequestro e titolare denunciato

Un'area di 800 metri quadrati adibita ad autorimessa utilizzata illecitamente per scaricare, in maniera incontrollata, numerosi rifiuti pericolosi e non pericolosi come filtri, oli esausti, rottami ferrosi e plastici provenienti dalla demolizione di mezzi. A scoprirla e a porla sotto sequestro preventivo, nella zona industriale di Termini Imerese, sono stati i militari della guardia costiera, insieme a tecnici dell'Arpa. L'amministratore della società è stato denunciato per le ipotesi di reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

L’attività della guardia costiera si aggiunge a quella effettuata nello scorso mese di marzo, sempre nella zona industriale del comune di Termini Imerese, nel corso della quale è stata posta sotto sequestro un’area di 84 metri quadrati utilizzata per il deposito non autorizzato di rifiuti non pericolosi. I controlli di polizia ambientale proseguiranno con verifiche ed ispezioni mirate ad accertare eventuali cause che possano pregiudicare l’integrità dell’ambiente marino e costiero, con particolare riferimento ai target individuati nell’area di giurisdizione.