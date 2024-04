Zen, perquisizioni in un magazzino: sequestrati due fucili e una pistola

Scovato un piccolo arsenale in un magazzino nel quartiere Zen. La polizia ha trovato la scorsa settimana tre armi in un box di via Costante Girardengo. Nonostante il locale perquisito appartenesse a un cinquantenne, residente proprio in quella strada, il sequestro delle armi è stato eseguito a carico di ignoti. Sono in corso gli accertamenti, anche di natura balistica, per chiarire se l'armamento sia stato utilizzato per commettere qualche delitto su cui stanno indagando le forze dell'ordine.

Gli agenti delle volanti del commissariato San Lorenzo e dell'Ufficio prevenzione generale, sospettando che l'uomo nascondesse delle armi, hanno setacciato il suo appartamento non trovando però nulla. La perquisizione è stata quindi estesa ad alcuni box riconducibili al cinquantenne e all'interno di uno di questi c'erano due fucili, una pistola calibro 7,65 e oltre cinquecento cartucce di vario genere che sono state sequestrate e repertate. Delle due armi a canna lunga, inoltre, una è risultata rubata e l'altra aveva il numero di matricola illeggibile.

Nel corso di un'altra operazione a marzo scorso i carabinieri delle stazioni di Acqua dei Corsari e Brancaccio, con il supporto delle unità cinofile, hanno arrestato a Ciaculli un 44enne palermitano accusato di possesso clandestino di armi, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di denaro falso, possesso e fabbricazione di documenti contraffatti. In casa sua sono state trovate tre pistole a tamburo modificate, due delle quali senza matricola, e quasi 80 cartucce. Sotto sequestro anche 50 mila euro in banconote false.