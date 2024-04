Termini, sequestrata un'area all'interno di un impianto per il trattamento dei rifiuti

C'erano scarti metallici e big bags piene di materiale plastico, filtri e materiale assorbente e altri rifiuti accatastati in violazione delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni ambientali. La guardia costiera ha sottoposto a sequestro preventivo un'area estesa per 84 metri quadrati che si trova all'interno dell'impianto di Termini Imerese riconducibile alla società che si occupa di rifiuti, la Rekogest, del gruppo Lvs. I militari hanno denunciato in Procura il rappresentante legale della srl per l'ipotesi di reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti.

"Il personale militare e i tecnici dell’Arpa Sicilia - si legge in una nota diffusa dalla Capitaneria di porto - hanno ispezionato la sede di una società che opera nel settore del trattamento e recupero dei rifiuti non pericolosi accertando numerose inosservanze delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ambientali rilasciate dagli organi competenti, oltre che la gestione e il deposito incontrollato dei rifiuti presenti nei luoghi". L’area in questione è stata sequestrata insieme ai rifiuti trovati e classificati come non pericolosi. Il provvedimento è in attesa di convalida dal giudice.

"Il rappresentante legale della società è stato denunciato all'autorità giudiziaria per le ipotesi di reato di abbandono/deposito incontrollato di rifiuti (articolo 192 comma 1 e articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 152/2006) e inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (articolo 256, comma 4). Le attività di polizia ambientale proseguiranno con controlli mirati ad accertare eventuali cause che possano pregiudicare l’integrità dell’ambiente marino e costiero, con particolare riferimento ai target individuati nell’area di giurisdizione".

La società, del gruppo Lvs, è quella "specializzata nella gestione - si legge sul sito web - di tutte le frazioni secche da raccolta differenziata, ed in particolare dal 2018, in uno dei due siti produttivi, nell’attività di trattamento dei 'sovvalli' di altri impianti, da dove riesce a recuperare materie plastiche, frutto di errori di selezione, ancora in esse presenti. Inoltre gestisce anche alcuni flussi di indifferenziato, per quei Comuni che espletando un’eccellente raccolta della frazione umida, hanno un secco con frazione organica inferiore al 1%, asportando e valorizzando materiali recuperabili contenuti, e avviando a cementerie estere parte dei residui". La società, contattata telefonicamente dalla redazione di PalermoToday, ha preferito non rilasciare alcuna replica.