Dopo il sequestro da 20 milioni all'Amap l'Ugl chimici proclama lo stato di agitazione del personale

L’Amap in emergenza a Palermo ma anche nei comuni gestiti in provincia tra cui rientrano anche Partinico, Balestrate, Trappeto e Carini. Il totale blocco finanziario dell’ente, che gestisce i servizi idrici e fognari, in seguito al sequestro cautelare operato dalla guardia di finanza sta generando seria preoccupazione fra i sindacati, che lunedì 29 maggio terranno una assemblea sit-in dei lavoratori davanti alla sede della prefettura di Palermo, in via Cavour, dalle 8 alle 12.

L’Amap scrive al prefetto Cucinotta: “Il sequestro dei conti bancari impedisce il pagamento degli stipendi e l’erogazione di servizi essenziali”. Intanto ha nominato l’avvocato Giovanni Di Bendetto per chiedere già lunedì la revoca del provvedimento. E l'Ugl Chimici interviene prendendo posizione: “Dalle notizie apprese dagli organi di stampa relative al provvedimento dell’autorità giudiziaria, il blocco dei conti correnti bancari nei confronti della società Amap Spa causano ripercussioni sulla garanzia dello svolgimento del servizio idrico integrato (servizio pubblico essenziale), che potrebbe causare nocumento ai cittadini e alle aziende servite oggi in 40 comuni della provincia di Palermo, oltre che bloccare le normali retribuzioni ai dipendenti della società". Questo è il contenuto di una lettera inviata al prefetto e al sindaco dall’Ugl Chimici, nella quale si richiede "una convocazione urgente per affrontare la grave situazione in Amap alla luce dei recenti accadimenti". L’Ugl Chimici rende anche noto la contestuale proclamazione dello stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori.