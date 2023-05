Amap, indagati vertici vecchi e nuovi per un finanziamento europeo da 20 milioni: scatta il sequestro

Avrebbero omesso di comunicare una serie di “gravi e reiterate violazioni in materia ambientale” che hanno portato, nel 2021, al commissariamento dell’Amap e al rinvio a giudizio di alcuni manager. Tutto per ottenere un prestito milionario per un programma d’investimento, con soldi europei, nel settore della produzione di acqua potabile e del trattamento delle acque reflue. I finanzieri del Comando provinciale, su richiesta della Procura europea, hanno eseguito un decreto di sequestro da 20 milioni, per indebita percezione di erogazioni pubbliche, nei confronti della società che gestisce il servizio idrico e Giuseppe Ragonese (direttore generale di Amap), Alessandro Di Martino (amministratore unico da marzo 2019 e tuttora in carica) e Maria Concetta Prestigiacomo (amministratore unico da marzo 2014 a marzo 2019).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di polizia economico-finanziaria, del Gruppo tutela spesa pubblica, sono state avviate dopo la denuncia sporta dalla Banca europea degli investimenti presso la sede che si trova in Lussemburgo della Eppo, l’European public prosecutor’s office. Al centro dell’attività investigativa il prestito agevolato ottenuto dalla società nell’ambito del Fondo europea per gli investimenti strategici, con garanzia concessa dall’Unione europea, per la realizzazione di un programma nel settore del trattamento delle acque.

“Gli elementi acquisiti allo - spiegano dal Comando - hanno consentito di ipotizzare che, per impedire alla Banca europea per gli investimenti di procedere alle valutazioni di competenza in merito al rispetto delle condizioni per l’ottenimento e/o revoca del finanziamento erogato, i manager della società avrebbero consapevolmente omesso di comunicare la commissione, tra il 2017 e il 2020, di gravi e reiterate violazioni, anche di rilevanza penale, in materia ambientale, sfociate in un’ordinanza di commissariamento giudiziale emessa nel 2021 dal gip del Tribunale di Palermo e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili”.

Per tale motivo il sequestro preventivo disposto dal gip del Tribunale di Palermo ha riguardato l’ammontare complessivo della somma oggetto di prestito “in quanto ottenuta - spiegano ancora gli investigatori - attraverso le omissioni informative fraudolentemente poste in essere dagli indagati. L’operazione testimonia la stretta sinergia operativa tra la Procura europea e la guardia di finanza a tutela degli interessi economico-finanziari dell’Unione europea, nella consapevolezza che l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti frena lo sviluppo del Paese”.