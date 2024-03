Pesce privo di tracciabilità, raffica di multe e sequestri nell'ultima settimana

Contestate 16 violazioni amministrative per un importo complessivo di 20 mila euro e 1.300 chili di pesce sequestrato nella maggior parte dei casi perché privo di documenti per la tracciabilità. E' il bilancio delle 42 ispezioni effettuate nell'ultima settimana dalla Guardia costiera e mirate al contrasto della vendita su strada di prodotti ittici da parte di ambulanti abusivi nei quartieri periferici della città.

Nell’ambito di tali attività, militari dell'ufficio circondariale marittimo di Termini Imerese hanno sequestrato un esemplare di tonno rosso, di circa 120 chili, catturato in violazione della normativa comunitaria che mira a preservare gli stock ittici dei grandi migratori. Al trasportatore che deteneva l'esemplare è stata contestata una sanzione amministrativa dell’importo di 3.000 euro. Mentre a Porticello, il personale militare del locale ufficio circondariale marittimo ha posto sotto sequestro circa 80 chili di prodotto ittico congelato in quanto privo della necessaria documentazione attestante la provenienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buona parte del prodotto ittico, analizzato dai dirigenti veterinari dell'Asp e giudicato idoneo al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza al Banco alimentare, mentre un quantitativo di 40 chili è stato distrutto da ditta specializzata in quanto non idoneo. L’attività di vigilanza e controllo sulla intera filiera della pesca proseguirà senza soste, intensificando in particolare i controlli in mare allo scopo di accertare eventuali violazioni alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali in materia di tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino, fin dalla fase di cattura in mare.