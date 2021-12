Luci natalizie e giocattoli pericolosi sugli scaffali, sequestrati 5 mila prodotti in quattro negozi

Sequestrati in quattro negozi oltre cinquemila prodotti, perlopiù giocattoli, del valore complessivo di circa 35 mila euro perché ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori. I carabinieri del Nas, in vista delle festività natalizie, hanno passato al setaccio alcune attività (delle quali non sono stati forniti i nomi) gestite da commercianti cinesi che sono stati denunciati in Procura e multati per un totale di oltre 4 mila euro.

Tra i giocattoli sequestrati c’erano prodotti in plastica, spesso privi dei requisiti di sicurezza o delle istruzioni in lingua italiana, nonché matite per colorare e articoli natalizi per addobbare l’albero che venivano venduti in assenza del marchio Ce, che rappresenta uno degli elementi essenziali forniti dal produttore per escludere la presenza di sostanze irritanti o la possibilità di ingerire parti potenzialmente pericolose per i bambini.