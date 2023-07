Dopo aver accumulato un passivo di oltre 400 mila euro avrebbero pilotato il fallimento di una società edile di Bagheria e ne avrebbero costituita un’altra passando per un prestanome. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto, su richiesta della Procura, dal gip di Termini nei confronti di due imprese. I militari hanno denunciato quattro persone per bancarotta fraudolenta e apposto i sigilli a due magazzini.

Le fiamme gialle della Compagnia di Bagheria hanno concentrato le investigazioni su quattro persone che “avrebbero pilotato il fallimento di una società - si legge in una nota - dirottando gran parte delle attività in una nuova società gestita dallo stesso nucleo familiare. La spregiudicata manovra avrebbe permesso, secondo gli inquirenti, di occultare gran parte del patrimonio aziendale per evitare che potesse essere aggredito dai creditori”.

Dalle indagini è come gli amministratori, nonostante la società poi fallita si trovasse in uno stato di decozione già dal 2015, “dopo aver affidato fittiziamente le quote società a un soggetto terzo poi deceduto, abbiano occultato le scritture contabili e ceduto due magazzini a un’altra società gestita dalla moglie del real amministratore della fallita”. Una compravendita da 90 mila nonostante il valoro di mercato fosse stimata tra i 170 e 188 mila euro.

Che si trattasse di un’operazione negoziale fittissima si è avuta conferma dopo gli accertamento bancari da cui sono emersi “costanti e periodici prelievi di denaro - spiegano gli investigatori - dai conti correnti della società fallita a opera degli acquirenti dei due immobili” aggravando ulteriormente l’ormai conclamato dissensato. Sulla scorta di ciò il gip di Termini ha disposto il sequestro preventivo di tipo impeditivo.