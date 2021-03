Continuava a noleggiare posti per le barche ma la concessione era scaduta: denunciato

La sua concessione per quel pezzetto del molo Ct Bersagliere era già scaduta, tanto che l'autorità portuale gli aveva già inviato un provvedimento ingiuntivo affinché rimuovesse i fabbricati non più autorizzati, ma lui avrebbe continuato a noleggare dei posti per le barche incassando le relative quote. I militari della capitaneria di porto hanno sequestrato alcuni manufatti alla Cala e denunciato S.M., un uomo di 74 anni.

L'attività della guardia costiera si inserisce in un programma di controllo da parte per assicurare il rispetto delle regole nell'area portuale. Al termine degli accertamenti i militari hanno sequestrato un'area scoperta di 70 metri quadrati, uno specchio d'acqua di circa 750 metri quattro capannoni utilizzati per custodire attrezzatura e altro per il rimessaggio.