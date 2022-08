Girano in auto con la musica a tutto volume, sequestrate sette "discoteche" a quattro ruote

Andavano in giro a bordo di auto trasformate in "discoteche" a quattro ruote grazie a potenti subwoofer. I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno sequestrato gli impianti installati in sette veicoli e denunciato alla Procura di Termini i proprietari per disturbo della quiete pubblica. Complessivamente sono state elevate sanzioni per un totale di circa 10 mila euro.

Durante il periodo estivo, a partire dal mese di luglio, i militari hanno intensificato i controlli nei luoghi maggiormente frequentati di sera e fino a tarda notte. Attività che ha portato al sequestro di sette mezzi, tra auto e scooter di grossa cilindata, perché risultati privi di copertura assicurativa. Per alcuni dei conducenti, inoltre, è emerso un altro problema: non avevano la patente perché mai conseguita.

"Tutti i sequestri sono stati convalidati - si legge in una nota del Comando provinciale - mentre i conducenti dei veicoli sui quali erano installati gli impianti audio sono ora indagati per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. Nell’ambito delle operazioni di controllo, inoltre, sono state segnalate in Prefettura cinque persone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico".